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Фернандо Алонсо рассказал, чем недовольны в «Альпин» после двух тренировок ГП Франции

Фернандо Алонсо рассказал, чем недовольны в «Альпин» после двух тренировок ГП Франции
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Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в первых двух тренировках Гран-при Франции. В первой свободной практике Фернандо показал 15-й результат, во второй он был 11-м.

«Это была сложная пятница для нас. Особенно если принять во внимание чрезвычайно жаркие условия во Франции. Мы постарались как можно лучше адаптировать машину к этим высоким температурам и сосредоточились на работе с шинами и их охлаждением.

Могу сказать, что пока мы не совсем довольны балансом машины. Нам нужно поразмыслить, какие потенциальные изменения мы можем произвести. Уверен, что мы сможем улучшить ситуацию и быть в хорошей форме к квалификации», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

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