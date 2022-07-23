Фернандо Алонсо рассказал, чем недовольны в «Альпин» после двух тренировок ГП Франции

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Альпин» Фернандо Алонсо прокомментировал своё выступление в первых двух тренировках Гран-при Франции. В первой свободной практике Фернандо показал 15-й результат, во второй он был 11-м.



«Это была сложная пятница для нас. Особенно если принять во внимание чрезвычайно жаркие условия во Франции. Мы постарались как можно лучше адаптировать машину к этим высоким температурам и сосредоточились на работе с шинами и их охлаждением.



Могу сказать, что пока мы не совсем довольны балансом машины. Нам нужно поразмыслить, какие потенциальные изменения мы можем произвести. Уверен, что мы сможем улучшить ситуацию и быть в хорошей форме к квалификации», — приводит слова Алонсо официальный сайт Формулы-1.

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