Леклер: «Феррари» — фаворит по скорости, но на данный момент аутсайдер в борьбе за титул
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о борьбе с «Ред Булл» в нынешнем сезоне. На данный момент Леклер занимает второе место в общем зачёте пилотов, уступая Максу Ферстаппену 38 очков.
«Я бы сказал, что по скорости наша команда является фаворитом, но мы столкнулись с некоторыми проблемами, которые в итоге сделали нас аутсайдером в борьбе за чемпионский титул. Тем не менее я буду верить до самого конца. Если будем делать всё идеально, то нам хватит скорости для того, чтобы стать чемпионами.
Ферстаппен считается агрессивным гонщиком? Я тоже всегда был таким, так что я не против. Мне нравятся сражения на грани. Здорово, что после 10-15 лет в картинге мы с Максом оказались в Формуле-1 и боремся за чемпионство», — приводит слова Леклера AFP.
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