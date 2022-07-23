Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Франции.



«Отличный получился круг! По ходу уикенда не всегда удавалось собрать круг, но в квалификации всё получилось — в том числе благодаря Карлосу, который дал мне слипстрим. Завтра рассчитываю побороться за победу. Если честно, уже во втором сегменте я понял, что мы очень сильны, и эта форма меня даже удивила. Не знаю, насколько быстры «Ред Булл» на длинных отрезках — узнаем завтра», — сказал Шарль Леклер в эфире Sky Sports.



Напомним, второй результат по итогам квалификации показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Ферстаппена Серхио Перес. Напарник Леклера Карлос Сайнс будет стартовать последним после замены силовой установки.