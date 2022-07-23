Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Серхио Перес: весь уикенд я был нигде

Серхио Перес: весь уикенд я был нигде
Комментарии

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Франции.

«Если честно, весь уикенд я был нигде, но к квалификации мне удалось восстановиться и подтянуться. Цель на завтра — продолжить атаковать и побороться с красными машинами — сегодня они были очень сильны», — сказал Серхио Перес в эфире Sky Sports.

Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Гонка Гран-при Франции состоится завтра, 24 июля.

Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.

Новость по теме
Леклер прокомментировал победу в квалификации Гран-при Франции
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022