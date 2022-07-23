Серхио Перес: весь уикенд я был нигде

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Франции.



«Если честно, весь уикенд я был нигде, но к квалификации мне удалось восстановиться и подтянуться. Цель на завтра — продолжить атаковать и побороться с красными машинами — сегодня они были очень сильны», — сказал Серхио Перес в эфире Sky Sports.



Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.



Гонка Гран-при Франции состоится завтра, 24 июля.

Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.