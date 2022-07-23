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Ферстаппен рассказал, что поможет «Ред Булл» в гонке Гран-при Франции

Ферстаппен рассказал, что поможет «Ред Булл» в гонке Гран-при Франции
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Франции.

«В целом нам немного не хватило сцепления. Получилось сложнее, чем я надеялся, но темп на длинных отрезках у нас отличный, высокая скорость на прямых — завтра это поможет. Возможно, будет ещё жарче, чем сегодня, но это не должно стать проблемой», — сказал Макс Ферстаппен в эфире Sky Sports.

Напомним, победу по итогам квалификации отпраздновал пилот «Феррари» Шарль Леклер, третий результат показал гонщик команды «Ред Булл» Серхио Перес.

Гонка Гран-при Франции состоится завтра, 24 июля.

Лидирует в чемпионате в преддверии очередного этапа Макс Ферстаппен, Шарль Леклер занимает вторую позицию. Перес располагается на третьем месте в личном зачёте.

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