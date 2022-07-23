Хэмилтон: я приехал сюда, надеясь, что мы будем в трёх десятых, а мы в секунде

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал четвёртый результат в квалификации Гран-при Франции.



«В плане позиции я доволен своей квалификацией. Мой последний круг был отличным, я его закончил и подумал: «Это был потрясающий круг». Но всё равно оказался в девяти десятых… Не совсем уверен, почему разрыв в последних двух гонках стал больше. Я бы сказал, что они словно в своей лиге. Я приехал сюда, надеясь, что мы будем в трёх десятых от них, а мы в секунде. Если бы были в трёх десятых, то я бы надеялся, что мы сможем потом отыграть ещё парочку и оказаться в борьбе в Будапеште. Но если всё вот так, то ещё потребуется какое-то время. Но это возможно.



Надо учитывать, что я пропустил первую практику, из-за чего надо было навёрстывать, так что я доволен прогрессом.



На последнем круге на первом секторе я был так же быстр, как парни впереди. А затем были прямые — мы на них много проигрываем. Вероятно, только на прямых мы проигрываем полсекунды. Потом шла скоростная секция поворотов, где они тоже отыгрывали у нас время. Словно у них меньше лобовое сопротивление, но выше прижимная сила в поворотах. На последнем секторе мы проиграли шесть или семь десятых — это сумасшествие. По какой-то причине они способны проходить скоростные повороты намного быстрее нас. Я этого не понимаю. Но мы просто должны работать дальше», — приводит слова Хэмилтона F1i.