Росберг допустил скорое окончание уважительного отношения между Ферстаппеном и Леклером
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Чемпион мира 2016 года Нико Росберг высказал мнение, что уважительное отношение друг к другу между Максом Ферстаппеном и Шарлем Леклером может сойти на нет. Макс и Шарль знакомы друг с другом с детства и часто соревновались вместе.
«Я настоятельно рекомендую всем приготовиться, потому что снова предвижу отличную борьбу между Леклером и Ферстаппеном, свидетелями которой мы уже были почти в каждой гонке. Эти ребята ездили бок о бок весь сезон, и в какой-то момент первый контакт наконец случится. Тогда произойдёт первая бурная дискуссия. Быть может, это случится уже сегодня», — приводит слова Росберга издание Eurosport.co.uk со ссылкой на Sky Sports.
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