Вольф ответил Хорнеру на обвинения в том, что «Мерседес» лоббирует изменения в регламенте
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф отреагировал на заявление Кристиана Хорнера, который намекнул, что изменения в регламенте ФИА на следующий год лоббирует именно немецкая команда.
Напомним, с сезона-2023 ФИА планирует внести изменения, направленные на то, чтобы минимизировать эффект дельфинирования. В частности, от команд потребуют поднять края днища на 25 миллиметров и поднять горловину диффузора.
«Возможно, Хорнеру просто надоело лидировать. Я не знаю, на что он намекает, но мы должны взаимодействовать с ФИА. В конце концов, мы все тут является частью одного цирка, с одними и теми же действующими лицами. А сам Хорнер не лоббирует? Сидит в офисе, никому не звонит и занимается своими делами?», — цитирует Вольфа Racingnews365.
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