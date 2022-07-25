Вольф назвал позёрством угрозы «Феррари» подать в суд на ФИА из-за смены правил

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал реакцию команд Формулы-1 на возможные изменения в техническом регламенте с 2023 года.



Сообщалось, что «Феррари» и ряд других команд заявили о готовности подать в суд на ФИА.



«Я читал в прессе, что эти изменения небольшие. Тогда почему команды так отчаянно борются за что-то и угрожают судом? Ни одна команда никогда не пойдёт против ФИА в суд, если те решат внедрить что-то новое из соображений безопасности. Это позёрство.



У машин есть проблемы, которые мы не видели в последних гонках, потому что трассы в Австрии, Франции и Британии самые ровные, но они никуда не делись. Машины слишком жёсткие, они подрыгивают. Если вы спросите об этом у пилотов на условиях анонимности, они признаются вам в этом.



Я думаю, речь тут идёт не о компромиссах, а о защите пилотов. Давайте предпринимать правильные шаги. Конечно, когда ты лидируешь, то менять ничего не хочешь, точно так же и наоборот, но можно спросить гонщиков», — цитирует Вольфа Racingnews365.

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