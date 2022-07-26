Хэмилтон оценил свои шансы выиграть Гран-при Венгрии

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о своих шансах на победу на Гран-при Венгрии.



Хэмилтон провёл 16 гонок на Хунгароринге и восемь раз становился победителем. В 2009 году, будучи пилотом «Макларена», Льюис прервал серию без побед именно в Венгрии.



«Я бы не сказал, что «Мерседес» на данный момент сделал такой же большой шаг вперёд, как «Макларен» к этой же стадии сезона в 2009 году. Так что я сомневаюсь в победе на Хунгароринге. Но посмотрим, мы не сидим сложа руки, стараемся доработать машину.



Я обожаю Хунгароринг. Судя по всему, в Будапеште будет жарко все выходные, эти условия нам подходят. Очень надеюсь, что нам удастся приблизиться к «Ред Булл» и «Феррари» и показать хороший результат», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.

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