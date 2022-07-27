Chip Ganassi подали в суд на Алекса Палоу, который хочет уйти в «Макларен»

Команда Chip Ganassi Racing подала гражданский иск в Высший суд округа Марион против своего гонщика IndyCar Алекса Палоу.
Палоу, который выиграл титул чемпиона серии в 2021 году в свой первый сезон в составе CGR, указан в гражданском иске в качестве ответчика, наряду с ALPA Racing, которая в документах, поданных от имени Ганасси, указана как «гоночная организация» Палоу.
Напомним, в середине июля команда объявила о продлении контракта с Палоу. В гоночном коллективе заявили, что воспользовались опционом на продление контракта с пилотом. Сообщение об этом появилось 12 июля, в утренние часы. После обеда пост с опровержением информации команды у себя в соцсетях разместил сам Палоу.
Теперь судьбу действующего чемпиона IndyCar будут решать юристы, причём в CGR подали запрос об ускоренном рассмотрении дела — до конца августа.
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