Квят подколол Феттеля, поздравляя его с завершением карьеры

Бывший гонщик Формулы-1, россиянин Даниил Квят обратился к четырёхкратному чемпиону мира Себастьяну Феттелю.
«Поздравляю Себастьяна Феттеля с блестящей карьерой и вкладом в автоспорт. Удачи тебе на новых поворотах твоей жизни, и не тормози слишком рано!», — написал Даниил Квят, прикрепив скриншот с Гран-при России 2016 года, на старте которого Квят врезался в Феттеля.
Примечательно, что после той аварии Даниил был уволен из команды «Ред Булл» и отправлен в младший коллектив — «Торо Россо», несмотря на подиум, завоёванный им на Гран-при Китая за две недели до этого.
Напомним, 28 июля Себастьян Феттель официально объявил, что завершит выступления в Формуле-1 по окончании нынешнего сезона. Феттель в период с 2010 по 2013 год выиграл четыре чемпионских титула подряд.
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