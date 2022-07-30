Херберт рассказал, кого бы взял на место Феттеля в «Астон Мартин»

Бывший пилот Формулы-1 Джонни Херберт поделился мыслями о гонщике, который мог бы занять место Себастьяна Феттеля в «Астон Мартин». Недавно немец объявил, что покинет Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.
«Я бы выбрал Оскара. То есть кого-то, кто пришёл в Формулу-2 и добился успеха. Когда есть что-то вроде вау-фактора, то для гонщика это будет всегда важно. Так что, как я сказал, Оскар был бы моим выбором, хотя вариант с Александером Албоном мне тоже нравится», — приводит слова Херберта GPblog.
Феттель — четырёхкратный чемпион Формулы-1. Себастьян начинал карьеру в «Королевских гонках» в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян Феттель был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул. С 2015 по 2020 год Феттель выступал за «Феррари», а с начала сезона-2021 стал пилотом «Астон Мартин».
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