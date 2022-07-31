На авто Ферстаппена, Переса и Гасли заменили силовые установки перед гонкой ГП Венгрии
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Перед стартом гонки Гран-при Венгрии были произведены замены элементов силовых установок на автомобилях пилотов австрийской команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена и Серхио Переса. Кроме того, замена элементов мотора была произведена и на болиде гонщика «Альфа Таури» Пьера Гасли. Соответствующие документы представила Международная автомобильная федерация (ФИА).
Отметим, что только для Пьера замена будет означать старт с пит-лейна. Ферстаппен и Перес перешли на последние двигатели, турбины, MGU-H и MGU-K, которые можно использовать без штрафных санкций. Они, напомним, стартуют в гонке с 10-й и 11-й позиции.
Начало гонки Гран-при Венгрии запланировано на 16:00 мск.
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