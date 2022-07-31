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Леклер: мы не должны были реагировать на то, что Ферстаппен оказал на нас давление

Леклер: мы не должны были реагировать на то, что Ферстаппен оказал на нас давление
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу стратегии команды на Гран-при Венгрии.

«Наш второй отрезок должен был быть длиннее. На первом отрезке мы выбрали правильный момент для остановки, но на втором — я точно не знаю почему — мы уменьшили отрезок и перешли на хард.

Почти уверен, что ранний заезд Макса начал на нас давить, но не думаю, что мы должны были на него реагировать. Потому что из-за этого словно начал нарастать снежный ком проблем — мы потеряли намного больше, чем должны были», — приводит слова Леклера RaceFans.

Победителем гонки Гран-при Венгрии стал как раз Макс Ферстаппен. Второе и третье места разделили представители «Мерседеса», британцы Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл. Леклер пришёл на финиш только шестым.

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