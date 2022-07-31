Риккардо и Стролл прокомментировали столкновение на Гран-при Венгрии

Пилот «Макларена» Даниэль Риккардо и пилот «Астон Мартин» Лэнс Стролл прокомментировали столкновение в гонке Гран-при Венгрии, прошедшей сегодня, 31 июля, в Будапеште. Напомним, в середине заезда Стролл атаковал Риккардо по внешнему радиусу и получил удар в заднее колесо, после чего последний был оштрафован на пять секунд.
«Было весело побороться за топ-10. Когда я подошёл к Риккардо, чтобы обогнать, то отдал ему пространство во втором повороте, однако у него, по-видимому, возникли проблемы со сцеплением на «харде», из-за чего он зашёл слишком широко. Такое бывает», – приводит слова Стролла пресс-служба «Астон Мартин».
«К сожалению, минусов было больше, чем плюсов. Старт получился хорошим, но затем я откатился назад. Мне удалось немного задержать Стролла на «медиуме», но затем, когда мы перешли на «хард», а он перешёл на «софт», мы потеряли сцепление. Я пытался избежать контакта, но не смог, за что и получил штраф. «Хард» попросту не сработал», – сказал Риккардо.
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