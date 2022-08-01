Даниил Квят сошёл в дебютной гонке NASCAR

Российский экс-пилот Формулы-1 Даниил Квят, дебютировавший на этапе гоночной серии NASCAR, проходящем в Индианаполисе (США), сошёл с дистанции, сообщает журналист Боб Покрасс.

«Дебют Квята завершился после 43 кругов (проблема с подвеской закончила его день)», – написал Покрасс в социальных сетях.

Ранее по ходу гонки в Индианаполисе машина Квята, выступающего за команду «Хезеберг», заглохла на 29-м круге. Россиянин остановил автомобиль в зоне вылета, после чего его эвакуировали в гаражи, где инженеры попытались идентифицировать проблему. Сообщалось о возможных неполадках с батареей и элетрикой. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Напомним, по итогам квалификации этапа в Индианаполисе российский пилот стал 36-м. Поул-позицию завоевал американец Тайлер Реддик.