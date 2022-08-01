Тото Вольф объяснил, почему «Мерседес» не стал реагировать на ранний пит-стоп «Ред Булл»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф прокомментировал решение команды не отвечать на ранний пит-стоп пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, позволивший голландцу опередить Джорджа Расселла.
«Мы приняли решение не реагировать, потому что в тот момент «Ред Булл» пошёл на большой риск, решившись на андеркат через такой ранний пит-стоп. Ещё не было явно, сколько в итоге понадобится остановок и поэтому мы не могли отправить пилотов на пит-стоп слишком рано. Да, соперники решили рискнуть, а их шины в итоге держались дольше, чем мы предполагали», — приводит слова Вольфа Planet F1.
Действующий чемпион мира и лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен в итоге финишировал первым, а гонщики «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли второе и третье места, соответственно.
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