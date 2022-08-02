В «Альпин» объяснили на примере Баттона, почему у них не будет проблем с Пиастри

Глава «Альпин» Отмар Зафнауэр считает, что у команды не возникнет проблем с резервным пилотом Оскаром Пиастри, если ему придётся остаться, несмотря на возможные переговоры с «Маклареном».

В качестве примера Зафнауэр привёл случай с Дженсоном Баттоном, желавшим в 2005 году перейти из «Хонды» в «Уильямс», но в итоге оставшимся.

«Я давно наблюдаю за подобными вещами. Дженсон подписал контракт с «Уильямс», но в итоге остался в «Хонде», и из-за этого не было проблем. Я знаю, Оскар отличается от Дженсона, но я надеюсь, что нам не придётся идти по иному пути.

Я видел, как гонщик неправильно подписывал контракт с другой командой, после чего оставался, и это не было препятствием. Дженсон проделал блестящую работу в «Хонде», несмотря на то что так и не попал в «Уильямс», – приводит слова функционера издание The Race.