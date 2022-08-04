Доменикали предложит Феттелю новую работу в Формуле-1

Исполнительный директор Формулы-1 Стефано Доменикали сообщил, что у него состоялся разговор с четырёхкратным чемпионом мира Себастьяном Феттелем, который ранее объявил о том, что покидает Формулу-1 по окончании сезона.



«Мы встретились и, помимо прочего, поговорили о его решении и его будущем. Себастьян всегда будет ассоциироваться с Формулой-1 и нам, конечно, хотелось бы, чтобы эта связь оставалась такой же тесной и в будущем. Если он заинтересован в том, чтобы стать частью нашей системы и наши взгляды совпадут, я буду только за. Но сейчас он хочет провести время с семьёй», — цитирует Доменикали Bild Sport.



Также немецкое издание отмечает, что возможная должность Феттеля будет связана с его деятельностью в области защиты окружающей среды.



Ранее Феттель заявил, что Формула-1 отстаёт в технологическом прогрессе. Доменикали опроверг заявление и добавил, что в будущем испытает экологически чистое топливо в Формуле-1.