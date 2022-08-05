«Он никогда не был разрушителем команд». Эрик Булье заступился за Фернандо Алонсо

Управляющий директор Гран-при Франции и бывший инженер «Макларена» Эрик Булье заступился за пилота «Альпин» Фернандо Алонсо.



«Не знаю, откуда взялась репутация разрушителя команд. Он никогда им не был. У него настоящий командный дух, но не всегда он ладит с пилотом по ту сторону гаража. Он хорошо чувствует себя в ситуации, когда он номер один и есть второй пилот, который может ему помочь, и они работают вместе. Если он не может использовать напарника в своих интересах, то этот человек станет врагом.



Но я видел в нём отличного командного игрока. Он отличный соперник, сосредоточен на себе, но к своей победе он хочет привлечь всех вокруг себя. Кроме того, он очень много работает. Изучает износ шин соперников по пятницам, а в воскресенье знает, с кем можно бороться, а с кем не стоит.



По ходу гонки он пользуется информацией с экранов и использует её, чтобы получить преимущество. Он невероятно силён в стратегическом плане», — приводит слова Булье Planet F1.

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