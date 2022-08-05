Кравиц допустил, что Алонсо заменит Хэмилтона в «Мерседесе»

Обозреватель Тед Кравиц предположил, что испанский гонщик Фернандо Алонсо может оказаться в «Мерседесе», если Льюис Хэмилтон вдруг решит покинуть немецкую команду.



«Когда я разговаривал с ним перед Гран-при Испании, он признался, что был бы счастлив перейти в любую крупную команду и стать номером два после Шарля Леклера или Макса Ферстаппена, так что он явно не думал о том, чтобы остаться в «Альпин».



Но Фернандо воссоединяется с семейством команд с двигателями «Мерседеса», что, на мой взгляд, интересно. Алонсо не работал с «Мерседесом» с тех пор, как 15 лет назад покинул «Макларен». Так что для этого потребовалось согласие Тото Вольфа, которое он, очевидно, получил. Не смешно ли думать, что в «Мерседесе» хотели вернуть Фернандо в свою семью только для того, чтобы посмотреть, что он из себя представляет?



Если Льюис вдруг решит, что он должен уйти по какой-либо причине, и команде понадобится чемпион мира рядом с Джорджем Расселлом, можно же допустить, что «Мерседес» захочет получить хоть какое-то представление о том, каким был Фернандо в 41 год? Возможно, вы подумали, что это маловероятно, но, как показывают последние новости, в Формуле-1 возможно всё!» — приводит слова Кравица Sky Sports.

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