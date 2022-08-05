Эстебан Окон: был далеко от телефона, что происходит?

Пилот «Альпин» Эстебан Окон пошутил по поводу последних событий в Формуле-1.



«Был далеко от моего телефона, что-то происходит?» — написал Эстебан Окон в своих социальных сетях, прикрепив фото с отпуска.

Напомним, за последнюю неделю стало известно, что напарник Эстебана Окона Фернандо Алонсо покинет команду по окончании сезона, подписав многолетний контракт с «Астон Мартин».



В «Альпин» объявили, что Алонсо в составе команды заменит Оскар Пиастри, однако австралийский гонщик ответил в соцсетях, заявив, что объявление было сделано без его ведома, а он не собирается выступать за команду в следующем сезоне.



Ожидается, что Алонсо в составе «Альпин» может заменить Даниэль Риккардо, а Пиастри, в свою очередь, займёт место соотечественника в «Макларене».