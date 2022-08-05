Доходы Формулы-1 в сравнении с прошлым годом выросли на $ 243 млн
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Компания Liberty Media, владеющая Формулой-1, выпустила финансовый отчёт, согласно которому доходы серии во втором квартале 2022 года значительно выросли относительно показателей прошлого года, сообщает GPFans.
Доходы Формулы-1 в сравнении с прошлым годом выросли почти на $ 243 млн. Выручка, полученная Liberty Media от Формулы-1, увеличилась с $ 501 млн до $ 744 млн.
Рост доходов в первую очередь обусловлен стабилизацией ситуации и постепенным ослаблением ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса.
Основная часть суммы — доходы от деятельности по продвижению гонок, продажи прав на телетрансляции и спонсорские соглашения. По этим статьям доходы выросли на 35 процентов — с $ 464 до $ 678 млн.
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