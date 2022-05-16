11-ю команду не пускают в Формулу-1. Почему конкуренты против легенды и почему — зря

Первый в истории Гран-при Майами обозначил важный этап в истории Формулы-1. Впервые с 1984 года в календаре сразу 2 гонки в США. Экспансию в новый свет может поддержать и новая американская команда Andretti Global. Порассуждаем, зачем нужна 11-я конюшня в пелотоне и почему это место достойна занять именно дружина Андретти.

Уик-энд в Майами был примечателен не только фанерным заливом, церемонией награждения на Hard Rock Stadium и самим Гран-при. В паддок городской трассы высадился десант славного семейства Андретти. Они приехали на переговоры.

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В феврале чемпион мира 1978 года Марио Андретти оповестил весь гоночный мир о намерениях его сына Майкла создать свою команду в Формуле-1. Его твит взорвал интернет, но вышел как нельзя вовремя и оказался одним из шагов продуманной стратегии Майкла Андретти. Мир узнал о намерениях, когда семья Андретти была к этому готова, а сам Майкл уже проделал всю необходимую домашнюю работу. Ещё одним важным шагом был как раз его визит с масштабной делегацией и общение непосредственно «в поле» с потенциальными соперниками по чемпионату. Майкл и Марио встретились с руководителями команд и председателем ФИА Мохаммедом бин Сулайемом. И если глава федерации в целом стремление Андретти поддерживает, то внутри самой Ф-1 отношение к проекту не так однозначно.

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Если переговоры по покупке команды «Альфа Ромео» не вызывали никакого беспокойства со стороны руководства Ф-1, то попытка заявить 11-ю команду в чемпионат Liberty Media встретили прохладно. Грэг Маффей, исполнительный директор компании прямо заявил, что не видит смысла расширять пелотон – в том числе потому, что на некоторых трассах на данный момент есть возможность разместить только 10 команд.

Кроме того, из действующих участников Формулы-1 только половина поддержала план Майкла Андретти.

Но почему?

По итогам каждого сезона между участниками чемпионата мира делится один большой «пирог» – призовые выплаты с доходов от телетрансляций. Выплаты делятся в соответствии с итоговыми позициями в турнирной таблице. Сейчас этот пирог делится на 10 пусть и неравных частей. Новый участник – это новый претендент на кусок пирога, а нынешние участники большого цирка не горят желанием делиться с кем-то. Другой причиной может быть политика. Формула-1 сейчас поделена на секторы влияния. Многие команды находятся в официальных (и не очень) альянсах, лоббируя интересы друг друга во время переговоров, обсуждения изменений в правилах и подачи протестов. Появление нового игрока может банально нарушить существующий статус-кво или даже усилить чью-то сторону, чего, очевидно, половина пелотона (или пара влиятельных команд) совсем не желает.

Отдельно отметим земляков Андретти – команду «Хаас». Народный американский коллектив, который также входил в чемпионат 11-й командой, выступает в «королеве автоспорта» уже шестой сезон. За всё это время команде так и не получилось «завоевать» домашний рынок: ни американских пилотов, ни спонсоров (Under Armour не в счёт: это личный спонсор Шумахера) привлечь не удалось. Если появится конкурент, у которого есть и пилот, и потенциальные спонсоры, и священная для американского автоспорта фамилия в названии, то битва за Америку Джином Хаасом будет проиграна ещё до выхода машин на старт.

Конечно, у Майкла Андретти есть ещё одна опция – выкуп действующей команды. С «Альфа Ромео» сделка сорвалась буквально за мгновения до подписания. Но в пелотоне есть ещё команды, открытые к переговорам. Это может быть ещё одной причиной того, что некоторые участники не поддержали присоединение 11-й команды. Возможно, кто-то из них рассчитывает продать Майклу свою. Зачем поддерживать инвестиции в чужой проект, если эти инвестиции можно получить самим? Однако, по словам Марио, Andretti Global твёрдо намерены создать свой проект.

И это было бы здорово. Последний раз 22 автомобиля выходило на старт в далеком 2016 году. Больше команд – больше машин на старте – больше пилотов, а значит, больше шансов для молодых гонщиков пробиться на вершину, а не толпиться в рядах резервистов и пилотов по развитию. Больше машин – значит больше технического разнообразия и интересных инженерных решений. В конце концов, больше машин – значит больше борьбы на трассе. Разумеется, если команда-новичок не станет безнадёжным аутсайдером, рискующим не доехать до конца сезона.

Потенциальный пилот «Андретти» в Формуле-1 — Колтон Херта Фото: Stacy Revere/Getty Images

Но это точно не про Andretti Global. Намерения у Майкла Андретти очень серьёзные, и если кто-то во всём мире и может создать боеспособный гоночный коллектив, достойный королевы автоспорта, то это именно Майкл Андретти.

У него есть всё, что нужно. Во-первых, как говорил Марио, они точно знают, что нужно делать. Семья Андретти уже больше 60 лет в автоспорте, это беспрецедентный опыт. Команды Андретти выступают по всему миру в шести гоночных сериях. Подобные организации в гоночном мире можно пересчитать по пальцам.

У будущей команды уже есть поставщик двигателей – «Рено».

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Уже есть план строительства базы, которая должна стать «произведением искусства», в Индианаполисе, а один только этот факт железобетонно обеспечивает американскую идентичность команды. Также команда готова строить или приобрести вторую базу в Великобритании.

У команды есть бюджет, Андретти готовы соответствовать всем требованиям ФИА к новой команде, включая стартовый взнос в $ 200 млн. Один из инвесторов Andretti Global Дэн Таурис – президент страховой компании 1001 Group, которая под брендом Gainbridge спонсирует выступления Колтона Херты в Индикаре, а также Гран-при Майами.

Более того, у команды уже есть пилот: Колтон Херта. Если бы у Майкла получилось договориться с «Альфа Ромео», Колтон мог дебютировать уже в этом сезоне. Херта – надежда американского автоспорта. Он проводит свой четвёртый сезон в Индикаре, и на его счету уже 7 побед, 10 подиумов, включая второе место на «Инди-500» 2021 года, и 8 поулов.

Херта считается очень одарённым пилотом, который способен «компенсировать» недостатки автомобиля и выдавать высокую скорость. Правда, стрессоустойчивость вызывает вопросы: Колтон дважды разбивал автомобиль, лидируя в гонке. Но гонщику сейчас всего 22 года, и Херту называют одним из главных проспектов Америки. Сам Колтон успел продемонстрировать свою скорость за рулём «формульной» техники. Во время переговоров Майкла Андретти с руководством «Альфы» Колтон поработал на симуляторе команды, где, по неофициальным данным, сумел превзойти результаты Джовинацци и Райкконена. В Херту верит семья Андретти – и не только она, а в этот сезон молодой американец входит в статусе пилота по развитию «Макларена» – команды Формулы-1!

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Наконец, у команды есть ИМЯ. Андретти – это легендарная династия. Марио – последний американский чемпион мира Формулы-1, чемпион «Индикара», покоритель Индианаполиса и Дайтоны. Майкл – чемпион «Индикара», создатель одной из самых успешных организаций в американском и мировом автоспорте.

Когда такие люди берутся за создание команды Формулы-1, можно смело заявлять, что нас ждёт не очередной инвестиционный проект, а олдскульная конюшня в стиле «Уильямса» или «Макларена», которая приходит в спорт, чтобы добиваться результатов на трассе. Команда, созданная гонщиками, чтобы гоняться. И поэтому она действительно должна прийти.