Леклер — об ошибках: не понимаю гонщиков, пытающихся оправдаться ветром или чем-то ещё

Пилот «Феррари» Шарль Леклер признался, что для него не представляет сложности признавать свои ошибки и заявил, что не понимает тех, кто придерживается другой позиции.
«Я действительно не вижу смысла скрывать свои ошибки. Иногда для всех просто очевидно, что ошибка исходит именно от пилота, и я просто не понимаю тех гонщиков, которые пытаются оправдаться ветром или чем-то в этом роде.
Я хочу сказать, что иногда ошибки случаются. Я просто не люблю терять время на поиски оправданий, потому что именно тогда начинаешь терять время и перестаёшь двигаться вперёд», — приводит слова Леклера издание BBC.
Напомним, в общем зачёте пилотов Леклер занимает второе место, имея в активе 178 очков. У лидера, Макса Ферстаппена из «Ред Булл», 258 баллов.
Ферстаппен-Леклер: главные сражения:
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