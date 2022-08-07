«Его первой сделкой был шлем». Кристиан Хорнер вспомнил приход Феттеля в «Ред Булл»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, делясь воспоминаниями о своём бывшем пилоте и четырёхкратном чемпионе Формулы-1, немце Себастьяне Феттеле, рассказал о его приходе в команду.

«Его достижения выдающиеся. Я вспоминаю то время, которое он провёл с нами. Он пришёл к нам в 13 лет и представил себя «Ред Булл», написав письмо с просьбой о спонсорстве.

Его первой сделкой был шлем от «Ред Булл», после чего последовало путешествие, начавшееся с юниорской команды и «Торо Россо» и завершившееся «Ред Булл» и четырьмя мировыми титулами. Незабываемые воспоминания. Он был важнейшей частью команды. Грустно видеть, что он завершает карьеру», – сказал Хорнер в интервью Channel 4.

Ранее в интервью Хорнер прокомментировал уход Феттеля из Формулы-1.