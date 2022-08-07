«Его первой сделкой был шлем». Кристиан Хорнер вспомнил приход Феттеля в «Ред Булл»
Поделиться
Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер, делясь воспоминаниями о своём бывшем пилоте и четырёхкратном чемпионе Формулы-1, немце Себастьяне Феттеле, рассказал о его приходе в команду.
«Его достижения выдающиеся. Я вспоминаю то время, которое он провёл с нами. Он пришёл к нам в 13 лет и представил себя «Ред Булл», написав письмо с просьбой о спонсорстве.
Его первой сделкой был шлем от «Ред Булл», после чего последовало путешествие, начавшееся с юниорской команды и «Торо Россо» и завершившееся «Ред Булл» и четырьмя мировыми титулами. Незабываемые воспоминания. Он был важнейшей частью команды. Грустно видеть, что он завершает карьеру», – сказал Хорнер в интервью Channel 4.
Ранее в интервью Хорнер прокомментировал уход Феттеля из Формулы-1.
Комментарии
- 7 августа 2022
-
17:41
-
17:00
-
15:58
-
14:50
-
14:06
-
13:40
-
12:11
-
11:20
-
10:47
-
09:48
-
00:52
- 6 августа 2022
-
22:50
-
22:00
-
21:03
-
19:56
-
18:52
-
17:27
-
16:12
-
16:08
-
15:35
-
14:44
-
14:25
-
13:24
-
12:57
-
12:22
-
12:02
-
11:32
-
11:19
-
10:51
-
10:24
-
10:18
-
09:52
-
00:45
-
00:00
- 5 августа 2022
-
22:50
Партнерский контент