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В «Альпин» сказали, могут ли досрочно отпустить Алонсо из-за контракта с «Астон Мартин»

В «Альпин» сказали, могут ли досрочно отпустить Алонсо из-за контракта с «Астон Мартин»
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр ответил на вопрос, сможет ли пилот команды и двукратный чемпион Формлулы-1, испанец Фернандо Алонсо досрочно покинуть её из-за контракта с «Астон Мартин».

По мнению функционера, в этом нет необходимости из-за стабильных выступлений Алонсо и его напарника, француза Эстебана Окона.

«Нет, мы не собираемся делать это. Зачем? Он отличный гонщик и выступает на очень высоком уровне. Он один из наших лучших активов. Фернандо и Эстебан Окон набирают очки в каждом уикенде. И именно по этой причине мы сможем обойти «Макларен», – приводит слова Зафнауэра издание El Confidential.

Ранее в интервью Зафнауэр назвал число пилотов, заинтересованных в месте боевого пилота «Альпин».

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