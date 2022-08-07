В «Альпин» сказали, могут ли досрочно отпустить Алонсо из-за контракта с «Астон Мартин»

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр ответил на вопрос, сможет ли пилот команды и двукратный чемпион Формлулы-1, испанец Фернандо Алонсо досрочно покинуть её из-за контракта с «Астон Мартин».

По мнению функционера, в этом нет необходимости из-за стабильных выступлений Алонсо и его напарника, француза Эстебана Окона.

«Нет, мы не собираемся делать это. Зачем? Он отличный гонщик и выступает на очень высоком уровне. Он один из наших лучших активов. Фернандо и Эстебан Окон набирают очки в каждом уикенде. И именно по этой причине мы сможем обойти «Макларен», – приводит слова Зафнауэра издание El Confidential.

Ранее в интервью Зафнауэр назвал число пилотов, заинтересованных в месте боевого пилота «Альпин».