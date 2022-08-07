Гюнтер Штайнер назвал переломный момент для Мика Шумахера в текущем сезоне

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер считает, что пилот команды Мик Шумахер сделал необходимые выводы после непростого старта сезона и показал хорошие результаты на Гран-при Великобритании и Австрии, прошедших в начале июля.

«Не скажу, стал ли он меньше рисковать в Монако, но я заметил некоторые изменения на этапе в Канаде, где он смотрелся более уверенным и спокойным и не пытался сделать больше возможного.

Об этом трудно судить по гонщикам, они стараются выглядеть неэмоциональными, но я смог увидеть это в Канаде, после чего в Сильверстоуне и Австрии появились результаты, и это хорошо. Надеюсь, у нас получится сохранить их. Мы хотим, чтобы Мик добивался успеха», – проводит слова Штайнера издание Racingnews365.