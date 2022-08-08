Хорнер: хочу, чтобы борьба Ферстаппена и Леклера продолжалась

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался о борьбе Макса Ферстаппена с Шарлем Леклером в первой половине сезона-2022.



«Первая половина была позитивной. Суммарно мы выиграли девять гонок и ещё два спринта. Таким образом, лидируем и в общем зачёте пилотов, и в Кубке конструкторов. На данном этапе это ещё ничего не значит. Важно только то, где ты будешь на финише сезона. Промежуточный результат обнадёживает, но нужно работать дальше.



«Феррари» — культовая команда, это бренд. Я с нетерпением жду новых сражений Ферстаппена и Леклера. Их борьба — фантастика. Хочу, чтобы она продолжалась на протяжении всего сезона», — приводит слова Хорнера racingnews365.



После первой части сезона Ферстаппен опережает Леклера в общем зачёте пилотов на 80 очков.

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