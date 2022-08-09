Экс-пилот Формулы-1: было бы неплохо, если б Феттель также выиграл титул и с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о решении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.
«Конечно, жаль, что он выиграл все титулы только с «Ред Булл». Было бы неплохо, если б он также выиграл титул и с «Феррари», потому что так он как бы остаётся в тени.
А вообще он действительно сотворял сенсации. Он выигрывал гонки, которые на самом деле нельзя было выигрывать. Для меня это всегда и есть пример разницы между супер-гонщиком и хорошим гонщиком. Немногие могут выиграть гонку, не имея в распоряжении самой быстрой машины. И Себастьян Феттель является одним из них. Вот почему я отношу его к великим», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
- 9 августа 2022
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
-
13:21
-
13:09
-
12:29
-
11:36
-
10:55
-
09:50
-
00:44
- 8 августа 2022
-
23:47
-
23:06
-
21:51
-
20:53
-
20:49
-
19:53
-
18:57
-
18:46
-
17:56
-
17:49
-
16:24
-
16:16
-
15:54
-
15:21