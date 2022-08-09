Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Экс-пилот Формулы-1: было бы неплохо, если б Феттель также выиграл титул и с «Феррари»

Экс-пилот Формулы-1: было бы неплохо, если б Феттель также выиграл титул и с «Феррари»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о решении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.

«Конечно, жаль, что он выиграл все титулы только с «Ред Булл». Было бы неплохо, если б он также выиграл титул и с «Феррари», потому что так он как бы остаётся в тени.

А вообще он действительно сотворял сенсации. Он выигрывал гонки, которые на самом деле нельзя было выигрывать. Для меня это всегда и есть пример разницы между супер-гонщиком и хорошим гонщиком. Немногие могут выиграть гонку, не имея в распоряжении самой быстрой машины. И Себастьян Феттель является одним из них. Вот почему я отношу его к великим», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:

А что, если бы в гонках существовали национальные команды? Давайте пофантазируем А что, если бы в гонках существовали национальные команды? Давайте пофантазируем
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022