Экс-пилот Формулы-1: было бы неплохо, если б Феттель также выиграл титул и с «Феррари»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Марк Зурер поделился мнением о решении четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.



«Конечно, жаль, что он выиграл все титулы только с «Ред Булл». Было бы неплохо, если б он также выиграл титул и с «Феррари», потому что так он как бы остаётся в тени.



А вообще он действительно сотворял сенсации. Он выигрывал гонки, которые на самом деле нельзя было выигрывать. Для меня это всегда и есть пример разницы между супер-гонщиком и хорошим гонщиком. Немногие могут выиграть гонку, не имея в распоряжении самой быстрой машины. И Себастьян Феттель является одним из них. Вот почему я отношу его к великим», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.

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