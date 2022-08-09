Льюис Хэмилтон обратился к легендарной Серене Уильямс, которая готовится завершить карьеру

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отреагировал на новость о том, что 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс готовится завершить карьеру. Легендарная теннисистка призналась, что собирается уйти из тенниса после US Open – 2022. Турнир пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
«Такая икона! Королева! GOAT! Мы любим тебя, Серена», — написал Хэмилтон в своих социальных сетях.
В данный момент 40-летняя Серена принимает участие в турнире категории WTA-1000 в Торонто (Канада). Титулованная американка успешно преодолела первый круг соревнований, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас (LL) со счётом 6:3, 6:4. В следующем раунде Уильямс сразится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 12) – Тереза Мартинцова (Q).
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