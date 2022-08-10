«Надеюсь, у меня ещё есть какое-то время». Льюис Хэмилтон — о завершении карьеры

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры, выразив надежду, что пока он сможет соревноваться и дальше.
«Скорее всего, когда я остановлюсь, у меня всё ещё будет топливо в баке. Я не думаю, что уйду, когда уже полностью выгорю, и у меня ничего не останется. Надеюсь, у меня ещё есть какое-то время», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. По окончании минувшего сезона Формулы-1 сообщалось, что Льюис всерьёз задумывался об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом зависело от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби. Маси в итоге покинул свой пост.
Льюис Хэмилтон показал, как проводит время с племянницей:
- 10 августа 2022
-
14:04
-
13:11
-
12:38
-
11:09
-
10:23
-
09:44
-
00:40
-
00:39
-
00:17
- 9 августа 2022
-
22:48
-
21:57
-
21:37
-
20:47
-
20:22
-
20:11
-
19:53
-
19:30
-
19:16
-
18:37
-
18:05
-
17:59
-
17:21
-
16:55
-
16:03
-
16:00
-
15:44
-
14:23
-
13:21
-
13:09
-
12:29
-
11:36
-
10:55
-
09:50
-
00:44
- 8 августа 2022
-
23:47