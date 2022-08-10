«Надеюсь, у меня ещё есть какое-то время». Льюис Хэмилтон — о завершении карьеры

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мыслями о завершении карьеры, выразив надежду, что пока он сможет соревноваться и дальше.



«Скорее всего, когда я остановлюсь, у меня всё ещё будет топливо в баке. Я не думаю, что уйду, когда уже полностью выгорю, и у меня ничего не останется. Надеюсь, у меня ещё есть какое-то время», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.



Хэмилтон — семикратный чемпион мира Формулы-1, ещё дважды он становился вице-чемпионом. С 2007 по 2012 год Льюис выступал в составе «Макларена», после чего перешёл в «Мерседес», где выиграл шесть титулов. По окончании минувшего сезона Формулы-1 сообщалось, что Льюис всерьёз задумывался об уходе из «Королевских гонок», а его будущее во многом зависело от того, останется ли на своём посту гоночный директор ФИА Майкл Маси, на которого Льюис обижен из-за неоднозначного финала сезона-2021 в Абу-Даби. Маси в итоге покинул свой пост.

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