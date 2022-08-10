Экс-пилот Ф-1 – о «Феррари»: казалось, у них будет лёгкий титул, но сейчас они отдают его

Бывший пилот Формулы-1 финн Мика Сало высказался о выступлении команды «Феррари» в нынешнем сезоне.
«Феррари», несомненно, очень быстры, однако у них всегда идёт что-то не так. Не могу сказать, что именно. Иногда это ошибки пилотов, а иногда – команды. Так вы не выиграете мировой титул.
В начале сезона «Феррари» были очень сильны, а у Ферстаппена и «Ред Булл» были проблемы с удачей и надёжностью. Казалось, что это будет лёгкий титул для «Феррари» и Леклера. Но «Ред Булл» полностью всё перевернул. Макс очень, очень силён.
Трудно сказать, из-за чего у «Феррари» возникают проблемы. Это сложная ситуация, но я уверен, что они проанализируют её и придут к решению. Потому что сейчас они попросту отдают титул», – приводит слова Сало издание Racingnews365.
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