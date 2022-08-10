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Тео Пуршер покинет Формулу-2 после окончания сезона

Тео Пуршер покинет Формулу-2 после окончания сезона
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Пилот Формулы-2 француз Тео Пуршер сообщил, что намеревается покинуть гоночную серию после окончания нынешнего сезона.

«Это мой последний сезон в Ф-2, без сомнений. С точки зрения финансов выступать больше нельзя. Решение оставаться не было бы хорошим. Пилоту достаточно и двух сезонов в чемпионате.

Я не думаю о Ф-1, это по-прежнему мечта для меня. Я рад и тому, что выступаю в Ф-2. Когда я оглядываюсь на свою карьеру и на своё происхождение, то понимаю, что выступление в Ф-2 это уже достижение. Посмотрим. Может, однажды мне представится такая возможность, а может и нет», – приводит слова пилота издание France Racing.

В текущем сезоне Пуршер трижды становился победителем этапов, выиграв гонки в Бахрейне, Италии и Венгрии. Помимо этого, француз четырежды становился вторым.

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