Чжоу рассказал, почему был недоволен камерой в шлеме в дебютной гонке в Формуле-1

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу рассказал, почему он был недоволен, когда в его дебютной гонке ему установили камеру в шлеме.



«Лично я предпочитаю смотреть записи со своей традиционной бортовой камеры, потому что так мне легче анализировать свою траекторию. Но, думаю, это крутые кадры для команд и болельщиков. Зрители должны это видеть. Для команд это снимает покровы конфиденциальности и показывает все переключатели на руле. Это хорошо.



Они поставили мне камеру в шлем для гонки в Бахрейне, из-за чего я был несколько недоволен. Это была моя первая гонка, я пытался найти для себя лучшую траекторию на трассе, а они поставили мне неудобную для этого камеру. Но после этого всё было в порядке», — приводит слова Чжоу GPFans.