Босс «Альфа Ромео» рассказал, что объединяет Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр рассказал в чём, по его мнению, похожи Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон.
«Что их может объединять, кроме выдающегося таланта? Я видел лишь одного пилота, который беспощаден к собственным выступлениям, если они, как ему кажется, были недостаточно хорошими. Это Льюис Хэмилтон. Так вот, Шарль Леклер такой же. Они — единственные пилоты из тех, кого я встречал за свою карьеру, которые критикуют себя даже после побед. Все остальные могут себя похлопать по плечу, но эти двое понимают, что могут быть ещё лучше», — приводит слова Вассёра Speedweek.
В общем зачёте пилотов Льюис Хэмилтон располагается на шестом месте со 146 очками, Шарль Леклер — второй, у него 178 очков.
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