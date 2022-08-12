Марио Андретти поддержал статью, где обсуждается слишком большое влияние Вольфа в Ф-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на статью издания Grandprix247 с заголовком: «Не слишком ли много власти у Тото Вольфа в Формуле-1?»



«Это нужно было сказать. Самое время», — написал Андретти.



Напомним, ранее Вольф не раз выступал против попыток Марио вместе с сыном Майклом попасть в Формулу-1. Против выступали и некоторые другие руководители команд. Главная причина — влияние новой команды на перераспределение призового фонда. При этом сам Марио недавно заявил, что они с сыном Майклом и дальше будут предпринимать попытки попасть в Формулу-1, а также высказал мнение, что в «Королевских гонках» могло бы выступать 11 или 12 команд.

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