Росси: если Алонсо может пилотировать болид в 40 лет, то почему не может женщина в 30?

Глава «Альпин» Лоран Росси высказался о потенциальном появлении женщины среди пилотов Формулы-1.
«Нет никаких причин, по которым женщина не могла бы выступать в Формуле-1, но это долгий путь. Речь идёт о проекте, который продлится не менее восьми лет. Нам необходимо начать с самого начала и убедиться, что мы даём им возможность идти по этому пути. Речь о создании рамочных условий, перемене точек зрения, разрушении предрассудков.
99 процентов женщин считают, что для них невозможно попасть в Формулу-1. Но ведь женщины летают на истребителях и становятся космонавтами. Так что они тоже могут пилотировать болид Формулы-1. Если Алонсо может водить машину Ф-1 в 40 лет, то я не понимаю, почему этого не может делать женщина в отличной форме в 30 лет. Это пример того, что не только физическая сила является ключом к успеху», — приводит слова Лорана Росси BBC.
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