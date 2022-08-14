Баттон: буду очень расстроен, если Бельгию уберут из календаря Формулы-1

Чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон высказался о возможном исключении Гран-при Бельгии из календаря Формулы-1.



«Я буду очень расстроен, если Спа не будет. С Монако ситуация сложная, так как многое происходит за кулисами. Но если уберут Спа, то не потому, что автодром плохой. Это одна из лучших трасс в мире, гонки там просто потрясающие, пилоты её любят, командам нравится этот Гран-при.



Нужно быть осторожными. Мы все понимаем, что Формула-1 — это развлечение, а одно шоу сделало чемпионат очень популярным в Америке, и это здорово. Но гонки должны быть захватывающими, нужно приезжать на автодромы, которые способствуют отличной борьбе. Пилоты выдают больше, когда они довольны, а не думают в духе: «Зачем мы здесь? Тут скучно, узко и мы не можем обгонять».



Мне нравится, что сейчас есть и городские трассы, и олдскульные. Мы не сможем приезжать только в центры городов, выбирать треки лишь из-за расположения. Это важно для трасс и стран, это даёт фанбазу. Если зрители видят гонки с борьбой, то это тоже важно», — приводит слова Баттона Planet F1.

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