«Многие хотят купить команду Формулы-1». Штайнер — о позиции владельца по будущему «Хааса»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что владелец команды Джин Хаас не планирует её продавать.



«Ходило много слухов, будто бы «Хаас» выставлен на продажу, якобы команда обанкротилась. Но у нас никогда не было проблем с банкротством. В 2020 году Джин Хаас хотел посмотреть, что принесут новые правила: в основном финансовые — касательно ограничений бюджета и нового распределения денег. Как только всё стало понятно, он показал, что предан нашему делу, что предан команде.



Многие хотят купить команду Формулы-1, так что не было бы недостатка в интересе к её приобретению. Но Джин на данный момент не заинтересован в продаже», — приводит слова Штайнера F1i со ссылкой на его выступление в подкасте для RacingNews365.

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