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«Многие хотят купить команду Формулы-1». Штайнер — о позиции владельца по будущему «Хааса»

«Многие хотят купить команду Формулы-1». Штайнер — о позиции владельца по будущему «Хааса»
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Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал, что владелец команды Джин Хаас не планирует её продавать.

«Ходило много слухов, будто бы «Хаас» выставлен на продажу, якобы команда обанкротилась. Но у нас никогда не было проблем с банкротством. В 2020 году Джин Хаас хотел посмотреть, что принесут новые правила: в основном финансовые — касательно ограничений бюджета и нового распределения денег. Как только всё стало понятно, он показал, что предан нашему делу, что предан команде.

Многие хотят купить команду Формулы-1, так что не было бы недостатка в интересе к её приобретению. Но Джин на данный момент не заинтересован в продаже», — приводит слова Штайнера F1i со ссылкой на его выступление в подкасте для RacingNews365.

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