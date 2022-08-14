В «Хаасе» рассказали, за какие места намерены бороться в Кубке конструкторов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер рассказал о планах команды на оставшуюся часть сезона Формулы-1. В настоящее время американская команда занимает седьмое место в Кубке конструкторов, имея в активе 34 очка. У гоночного коллектива «Альфа Ромео», который занимает шестую позицию, 51 балл.



«В этом году трудно предсказать, как в итоге всё будет в средней линии. В каждой гонке всё очень плотно. Надеюсь, мы сможем набрать ещё несколько очков, чтобы защитить седьмое место, и, возможно, попытаемся побороться за шестую позицию.



Это будет очень непросто, но если не стремиться, то ничего и не достигнешь. Так что, во-первых, первая цель — защита седьмого места, вторая — попытка взять шестое», — приводит слова Штайнера издание F1i со ссылкой на его выступление в подкасте для RacingNews365.

Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год: