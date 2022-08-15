Марко рассказал, как долго он собирается работать в «Ред Булл»

79-летний спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко рассказал, как долго он собирается работать в автоспорте.



«Хотя многие люди хотели бы это видеть, но я ещё не в могиле! Психологически и физически я в хорошей форме. Пока мне нравится то, чем я занимаюсь — я буду продолжать. Я независим финансово, у меня нет необходимости продолжать работать. Если мне нравится — я буду продолжать.



У меня есть большое количество недвижимости, которой я тоже должен уделять время. Реставрация, развитие и прочее. Это коммерческий аспект, но недвижимость расположена в живописных местах и старых исторических зданиях. Большая часть объектов является памятниками архитектуры. Так что я не расклеюсь и не начну кормить птиц, если уйду. У меня есть много проектов за пределами автоспорта», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.

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