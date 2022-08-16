Феттель призвал Формулу-1 проводить более экологичные мероприятия

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель считает, что Формула-1 должна приложить больше усилий, чтобы сделать свои мероприятия.



«Любое мероприятие, которое собирает большое количество людей, должно соответствовать требованиям текущего времени. Этапы Гран-при привлекают всё больше болельщиков. Спорт стал более масштабным, особенно за счёт появления фанатов в Северной Америке.



Всё больше людей хочет попасть на гонку, им нужно как-то добираться, потом уезжать обратно. Думаю, Формула-1 должна делиться с промоутером гонок частью доходов, чтобы они могли выбрать какие-то более экологичные решения для большего количества болельщиков в уик-энд. Нет разницы, соберётся много людей на концерт, гонку или ещё какое-то шоу, такие мероприятия всё равно способствуют большому выброса углекислого газа. Если сможет изменить это в гонках, то все выиграют», — цитирует Феттеля Motorsport.

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