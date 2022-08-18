Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала о своём подходе к работе

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц, ставшая известной после Гран-при Венгрии, считает, что её подход к жизни вполне находит применение и в гонках.



«Я определённо могу назвать себя планировщиком по жизни и стараюсь готовиться ко всем возможным сценариям. Даже дома, если мы собираемся куда-то, то я ещё с вечера начинаю всё готовить. В гонках это тоже применимо. Я рассматриваю множество сценариев, у нас есть своего рода карта того, где мы можем оказаться в зависимости от того, как пойдёт гонка.



Работаю стратегом, я усвоила, что нужно быть очень гибкой и адаптироваться к тому, что происходит в гонке, а не зацикливаться на плане. Опыта у меня становится всё больше.



Я много медитирую, и это помогает сохранить спокойствие. Во время гонки всё напряжённо, а стратег должен быть уравновешенным и спокойным. Это одно из главных качеств на этой работе», — рассказала Шмитц в подкасте Beyond the Ordinary.