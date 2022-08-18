Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц рассказала о своём подходе к работе

Главный стратег «Ред Булл» Ханна Шмитц, ставшая известной после Гран-при Венгрии, считает, что её подход к жизни вполне находит применение и в гонках.
«Я определённо могу назвать себя планировщиком по жизни и стараюсь готовиться ко всем возможным сценариям. Даже дома, если мы собираемся куда-то, то я ещё с вечера начинаю всё готовить. В гонках это тоже применимо. Я рассматриваю множество сценариев, у нас есть своего рода карта того, где мы можем оказаться в зависимости от того, как пойдёт гонка.
Работаю стратегом, я усвоила, что нужно быть очень гибкой и адаптироваться к тому, что происходит в гонке, а не зацикливаться на плане. Опыта у меня становится всё больше.
Я много медитирую, и это помогает сохранить спокойствие. Во время гонки всё напряжённо, а стратег должен быть уравновешенным и спокойным. Это одно из главных качеств на этой работе», — рассказала Шмитц в подкасте Beyond the Ordinary.
- 18 августа 2022
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:24
-
10:36
-
10:13
-
09:27
-
01:08
-
00:35
- 17 августа 2022
-
23:42
-
21:37
-
20:40
-
20:16
-
18:14
-
16:32
-
13:59
-
13:02
-
12:55
-
12:29
-
11:56
-
11:01
-
10:03
-
00:08
- 16 августа 2022
-
23:00
-
22:30
-
22:01
-
21:17
-
20:44
-
20:26
-
19:56
-
19:18
-
18:45
-
18:13
-
18:05
-
17:49