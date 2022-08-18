Вольф ожидает напряжённость в отношениях Хэмилтона и Расселла

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф признался, что в будущем между пилотами команды Джорджем Расселлом и Льюисом Хэмилтоном может возникнуть напряжённость.



«Я думаю, что пока главным соперником для них обоих была наша машина, а не напарник или другой пилот. И в определённой степени для нас это даже плюс.



Они используют разные решения, настройки. Пилоты пытаются добиться максимума, обмениваются впечатлениями и полезной информацией. Но когда главной целью станет победа и борьба за чемпионский титул, я смогу ответить на вопрос, сохраняют ли они уважительные отношения. При борьбе за самые высокие места, на мой взгляд, вполне естественно, что возникает некоторое напряжение. Но если люди действительно уважают друг друга, то это не зайдёт далеко», — цитирует Вольфа Motorsport.