Зафнауэр исключил вариант ухода Алонсо посреди сезона

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр исключил вариант, при котором испанский пилот Фернандо Алонсо покинет команду посреди сезона. Ранее сообщалось, что Алонсо покидает «Альпин» по окончании сезона и переходит в «Астон Мартин». Там он заменит Себастьяна Феттеля, который завершает карьеру в Формуле-1.



«Может ли Фернандо уйти посреди сезона? Алонсо — великолепный пилот, который показывает хорошие результаты на самом высоком уровне. Фернандо — один из лучших активов, который у нас есть. Он вместе с Оконом каждую неделю набирает очки. Мы можем использовать это в борьбе с «Маклареном» за четвёртое место в Кубке конструкторов», — цитирует Зафнауэра RacingNews365.

Пока неизвестно, кто заменит Алонсо в команде.