Зафнауэр исключил вариант ухода Алонсо посреди сезона
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Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр исключил вариант, при котором испанский пилот Фернандо Алонсо покинет команду посреди сезона. Ранее сообщалось, что Алонсо покидает «Альпин» по окончании сезона и переходит в «Астон Мартин». Там он заменит Себастьяна Феттеля, который завершает карьеру в Формуле-1.
«Может ли Фернандо уйти посреди сезона? Алонсо — великолепный пилот, который показывает хорошие результаты на самом высоком уровне. Фернандо — один из лучших активов, который у нас есть. Он вместе с Оконом каждую неделю набирает очки. Мы можем использовать это в борьбе с «Маклареном» за четвёртое место в Кубке конструкторов», — цитирует Зафнауэра RacingNews365.
Пока неизвестно, кто заменит Алонсо в команде.
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