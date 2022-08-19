Фредерик Вассёр отреагировал на слухи о поглощении «Заубера» компанией «Ауди»
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр отреагировал на слухи, согласно которым компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген», договорилась о покупке «Заубера».
«Я не хочу об этом думать. Во-первых, я до сих пор не знаю, придёт ли «Ауди» в Формулу-1 или нет, а потом вы говорите о 2026 годе. Самое важное для меня — это то, что мы будем сосредоточены на следующей предсезонке или сезоне-2023.
Я считаю, что у нас есть прекрасная возможность с «Альфа Ромео». Я никогда не смогу в полной мере отблагодарить «Альфа Ромео», ведь они пришли к нам, когда мы оказались в тяжёлой ситуации. Они надёжный партнёр. У нас очень и очень тесные отношения с ними, и я более чем доволен нашим сотрудничеством», — приводит слова Вассёра GPFans.
Новость по темеBlick: «Ауди» договорилась о покупке команды Формулы-1 «Заубер»
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