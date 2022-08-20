В «Макларене» остались довольны директивой ФИА по борьбе с дельфинированием

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль одобрил введение новой технической директивы ФИА по борьбе с эффектом дельфинирования, которая вступит в силу после летней паузы.



«Что касается технической директивы ФИА, которая будет введена, начиная с гонки в Спа, то нам не о чем беспокоиться. Мы довольные директивой и действиями ФИА. Но также важно, чтобы они довели до конца то, что начали несколько недель назад в вопросах безопасности», — приводит слова Зайдля Motorsport Week.



Часть команд Формулы-1 считают директиву ФИА лишней и намекают на то, что такое решение было принято не из-за вопросов безопасности пилотов, а под давлением «Мерседеса». Руководитель немецкой команды Тото Вольф ранее заявлял, что ФИА должна была вводить директиву до летнего перерыва.

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