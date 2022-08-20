В «Макларене» остались довольны директивой ФИА по борьбе с дельфинированием

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль одобрил введение новой технической директивы ФИА по борьбе с эффектом дельфинирования, которая вступит в силу после летней паузы.
«Что касается технической директивы ФИА, которая будет введена, начиная с гонки в Спа, то нам не о чем беспокоиться. Мы довольные директивой и действиями ФИА. Но также важно, чтобы они довели до конца то, что начали несколько недель назад в вопросах безопасности», — приводит слова Зайдля Motorsport Week.
Часть команд Формулы-1 считают директиву ФИА лишней и намекают на то, что такое решение было принято не из-за вопросов безопасности пилотов, а под давлением «Мерседеса». Руководитель немецкой команды Тото Вольф ранее заявлял, что ФИА должна была вводить директиву до летнего перерыва.
- 20 августа 2022
-
10:22
-
09:42
-
01:06
-
00:15
- 19 августа 2022
-
22:41
-
22:00
-
20:30
-
19:56
-
18:52
-
17:57
-
16:42
-
16:04
-
14:28
-
13:51
-
12:26
-
11:34
-
10:42
-
10:10
-
00:52
- 18 августа 2022
-
22:54
-
21:36
-
20:57
-
19:43
-
18:38
-
17:30
-
16:37
-
15:51
-
15:46
-
14:44
-
13:30
-
13:12
-
12:55
-
12:36
-
11:44
-
11:24