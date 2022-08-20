Норрис признался, что хотел бы выступить в ралли в будущем
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис сообщил, что в будущем хотел бы попробовать свои силы в раллийных сериях.
«В будущем хотелось бы погонять в ралли. Сначала можно было бы проехать там, где нет деревья. Хочется провести заезд в конце года в безопасном месте, где есть барьеры. Здорово заниматься не только Формулой-1. Многие пилоты любят картинг, чтобы испытать другие ощущения. Ралли — то же самое.
Возможно, когда-нибудь я приму участие и в серьёзных заездах, но сначала нужно попробовать. Со стороны раллийные гонки выглядят потрясающе», — приводит слова Норриса Autosport.
Другие пилоты Формулы-1 также участвовали в ралли: Валттери Боттас выступал в Ралли Арктики, а Кимми Райкконен принимал участие в чемпионате мира.
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